Ubisoft dévoile les premières images et les premières informations de son Assassin’s Creed Shadows

Connu sous le nom de code d’Assassin’s Creed Codename RED, le tout premier volet de la saga se déroulant au Japon a un nom définitif, se montre avec des images et des vidéos.

Ubisoft a dévoilé les toutes premières images et vidéos (cinématiques malheureusement) de son futur Assassin’s Creed Shadows. Prévu sur PS5, XSX/S, PC, Mac et Amazon Luna, ce volet va entraîner le joueur dans le Japon féodal. Développé par Ubisoft Québec à qui on doit l’épisode Assassin’s Creed Odyssey, cet Assassin’s Creed Shadows nous fera découvrir le Japon du 16ème siècle dans une période de conflits entre voie de réunification, nouvelles coalitions et influences étrangères corrompues.

Le jeu va permettre d’incarner Naoe, une shinobi assassin originaire de la Province d’Iga et de Yakuke, un samurai légendaire. En incarnant ces personnages, on va rencontrer diverses figures historiques. Comme vous pouvez vous en douter, chaque personnage présente un gameplay différent. La shinobi proposera une approche forcément plus furtive tandis que Yasuke sera plus apte à des combats intensifs. Chacun évoluera avec ses propres compétences, ses propres armes et ses propres statistiques. Il faudra donc jongler entre deux styles distincts – là où un Ghost of Tsushima vous permettre de choisir entre les deux approches à tout moment.

Assassin’s Creed Shadows proposera de nouveau un monde ouvert à explorer changeant au fil des saisons et des conditions météo. On y découvrira non seulement la nature nippone mais aussi diverses villes et fortifications ainsi que des ports ou des sanctuaires. Le jeu va également permettre de créer son propre repaire et de le personnaliser entre décorations et accessoires. Tout au long de l’aventure, il faudra se créer son réseau d’espions pour obtenir un maximum d’information.

Ubisoft a prévu plusieurs éditions comme à son habitude :

L’édition Gold inclura le jeu de base, le Season Pass (incluant une quête bonus avec du contenu additionnel débloqué ainsi que deux futures extensions) et 3 jours d’accès anticipé au jeu.

L'édition Ultimate inclura le jeu de base, le Season Pass, le Pack Ultimate et 3 jours d'accès anticipé au jeu. Le Pack Ultimate contiendra le Pack Personnage Sekiryu (l'ensemble d'équipement, arme et bête de Yasuke et Naoe), le pack Repaire Sekiryu, 5 points de compétentes et un filtre dragon rouge pour le mode photo.

L'édition Collector inclura le jeu de base, le Season Pass, le pack Ultimate, du contenu physique et 3 jours d'accès anticipé au jeu. Le contenu physique sera composé d'un steelbook exclusif, d'une carte du monde, d'une figurine de Naoe & Yasuke, d'une tsuba du Katana de Naoe en taille réelle, d'un parchemin mural du Crédo, d'un artbook de collection de 84 pages et de 2 lithographies sumi-e.

A noter qu’après Assassin’s Creed Mirage qui ne va plus tarder à sortir, Assassin’s Creed Shadows est le premier de la saga à sortir simultanément sur Mac à base de puce Apple. Par contre, Ubisoft n’a pas indiqué si une version iOS/iPadOS est prévue.

Assassin’s Creed Shadows est prévu sur PS5, XSX/S, PC, Mac et Amazon Luna pour le 15 novembre 2024.