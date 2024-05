Firefox va intégrer la technologie Nvidia RTX Video

Si les gamers connaissent la technologie Nvidia DLSS, Nvidia a lancé il n’y a pas si longtemps le RTX Video, une technologie similaire mais appliquée sur la vidéo. L’intégration dans un navigateur web fait totalement sens.

Compte tenu du nombre de sources de stream qu’on consulte au quotidien sur nos navigateurs et cela avec une qualité très variable, obtenir une belle image ou tout du moins une qualité d’image minimale peut être intéressant. Nvidia avait déjà largement fait ses preuves dans l’upscaling par l’IA avec sa technologie Nvidia DLSS appliquée aux jeux. Avec la technologie Nvidia RTX Video, on peut appliquer le même principe à la vidéo.

Pour rappel le Nvidia RTX Video présente deux possibilités : le RTX Video Super Resolution et le RTX Video HDR. La première fonction permet d’upscaler une vidéo à une résolution supérieure grâce à l’IA. Elle est capable non seulement de booster la résolution de la vidéo mais aussi de réduire voire éliminer les artefacts de compression vidéo. La seconde fonction concerne comme son nom l’indique le HDR. La très grande majorité des sources vidéo sur internet est actuellement en SDR, la plage dynamique traditionnelle. Le RTX Video HDR est ainsi capable toujours grâce à l’IA d’ajouter des informations HDR10 pour une plus grande richesse des couleurs et de détails.

Mozilla Firefox va donc intégrer cette technologie pour que la qualité d’image de vos streams soient automatiquement améliorés d’un simple clic. Evidemment, comme son nom le laisse supposer, il vous faudra utiliser Firefox sur une machine possédant une carte graphique Nvidia RTX pour en profiter.

Mozilla Firefox rejoint donc d’autres navigateurs comme Google Chrome et Microsoft Edge dans cette intégration d’une fonctionnalité somme toute intéressante même si non cruciale il faut bien l’avouer avec la montée en qualité des streams y compris de simples utilisateurs.