Découvrez l’intégralité du prologue de Ghost of Tsushima sur PC jusqu’en 4K

Disponible depuis peu en version PC, la création de Sucker Punch adaptée par Nixxes Software a de quoi ravir les fans du Japon féodal et des samurais.

Sorti il y a presque 4 ans sur PS4 puis remanié sur PS5, Ghost of Tsushima fût la dernière création originale de Sucker Punch, l’équipe à qui on doit la série des Infamous et des Sly Raccoon. Le titre a connu un beau succès à tel point qu’une suite est en production ainsi qu’une adaptation cinématographique. Lors de sa sortie, j’avais donné un 8/10 à ce titre dans notre test complet.

Ghost of Tsushima nous plonge dans une magnifique épopée dans un monde ouvert reprenant l’île de Tsushima. Envahi par les mongols, cette île va devoir se défendre et se libérer. Pour cela, le joueur que vous êtes y incarne un des derniers samurais encore vivant et va devoir tout faire pour booter les mongols de l’île. Petit à petit, Jin Sakai (c’est son nom) va devoir choisir entre le code des samurais et une approche plus furtive et donc moins honorable pour combattre les envahisseurs.

La vidéo ci-dessous a été capturée avec une configuration PC musclée dont voici les composants :

Les réglages graphiques sont au maximum sur cette vidéo avec le Nvidia DLSS activé en mode qualité. En moyenne, le framerate dépasse largement les 60FPS. Si la version PS5 permettait déjà d’atteindre les 60FPS, il faut bien avouer que cette version – avec une telle configuration – permet de gagner encore plus en qualité visuelle. L’univers du jeu s’en trouve enrichi. Je regrette juste que certaines séquences soient en vidéo et non en temps réel d’autant plus que la résolution et la compression de ces vidéos est très moyenne. Vous les décèlerez peut-être dans cette vidéo.

Ghost of Tsushima est disponible sur PS5, PS4/Pro et PC.