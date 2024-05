Blackmagic Design lance sa nouvelle caméra Pyxis 6K

Blackmagic Design a profité du récent NAB 2024, le show américain pour la production vidéo, pour dévoiler une nouvelle caméra qui pourrait intéresser les créateurs de contenu disons plus fortunés 🙂

Nommé Blackmagic Pyxis 6K, cette nouvelle proposition du constructeur Blackmagic Design a de quoi séduire les vidéastes cherchant une caméra personnalisable en fonction des besoins. Intrinsèquement, la Blackmagic Pyxis 6K reprend bien des caractéristiques de la Blackmagic Cinema Camera 6K mais dans un design de type box permettant de le customiser plus facilement avec divers accessoires et périphériques grâce à divers pas de vis 1/4″ et 3/8″ standards.

Le Blackmagic Pyxis 6K repose sur un capteur 6K plein format avec une plage dynamique de 13 diaphs avec une résolution native de 6048 x 4032 pixels. On devrait donc retrouver une qualité d’image précise. La caméra permet diverses résolutions comme le 4K UHD ou le 4K DCI jusqu’en 60 images/seconde ou le 6048 x 4032 3:2 open gate en 36 images/seconde. Pour des fréquences d’images supérieures pratiques notamment pour obtenir de beaux ralentis, cette caméra permet de filmer en 2112 x 1184 à 120 images/seconde.

L’enregistrement peut se faire sur les deux emplacements pour cartes CFexpress. Il est toutefois possible d’enregistrer également sur tout SSD externe via un des ports USB-C disponibles. Les enregistrements peuvent se faire en Blackmagic RAW 12 bits mais aussi d’avoir simultanément des fichiers proxy H264 pratiques pour le montage.

Si un écran orientable est intégré, il est tout à fait possible de brancher un écran de monitoring supplémentaire avec enregistreur si besoin de type Atomos par exemple. L’écran intégré de 4 pouces est Full HD, HDR, tactile et ultra lumineux (1500 nits). On y retrouvera l’interface habituelle à Blackmagic Design. Pour ne pas faire de bêtises, il est possible de verrouiller les commandes pour éviter des modifications accidentelles lors de prises de vu.

Côté objectifs, Blackmagic Design a prévu trois modèles différents en fonction du type de monture pour objectifs L, PL ou EF. Autant dire que si vous avez déjà des objectifs répondant à ces montures, vous n’aurez rien à changer.

La connectique confirme la cible professionnelle de la Blackmagic Pyxis 6K avec sa sortie 12-SDI pour du monitoring HDR et UHD. Une entrée mini XLR professionnelle facilitera l’utilisation des microphones. Elle offre en plus une alimentation 48V.

Sur le papier, cette caméra est fort séduisante même si intrinsèquement c’est une variante d’une caméra déjà disponible sur de nombreux points. Il correspond mieux à un usage professionnel nécessitant une plus grande flexibilité dans l’accessoirisation.

La Blackmagic Pyxis 6K sera disponible courant juin à partir de 2725€.