Deux claviers gaming accessibles et sans compromis chez Trust

Il existe pléthore de claviers gaming sur le marché et beaucoup sont à des prix guère compatibles avec nos budgets actuels. Trust tente d’y remédier avec deux propositions.

Le premier clavier gaming annoncé se nomme l’Acira. Il s’agit d’un clavier ultra compact de type 60% pour qui veut avoir un maximum d’espace du le bureau. Ce clavier gaming filaire bénéficie de switch Outemu garantissant un enregistrement instantané de chaque pression avec une durée de vie annoncée à 50 millions de frappes. Les gamers apprécieront aussi l’éclairage RGB jusqu’à 16,8 millions de couleurs avec diverses ambiances possibles. Ce clavier est proposé à un prix des plus raisonnables à 50€ environ.

Le second modèle est encore plus intéressant. Nommé GXT 866 Torix, ce clavier gaming complet avec pavé numérique et touches de fonctions offre des touches au profil fin. Il bénéficie de switchs Huano pour une frappe fluide et agréable placé sur une plaque supérieure en aluminium. Là encore, Trust a intégré un rétroéclairage RGB complet. Outre toutes les touches, le Torix intègre également un bouton de contrôle audio histoire de permettre d’aisément modifier le volume de votre PC. Ce clavier est proposé à un prix particulièrement intéressant de 70€.

Dans les deux cas, ces claviers peuvent être un bon point de départ pour passer à du matériel gaming et ainsi gagner en performances pour qui joue beaucoup sur PC.

