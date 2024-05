Nacon et Spiders dévoilent une nouvelle vidéo et de nouvelles images pour GreedFall II

Les frenchies de Spiders vont nous faire retourner dans l’univers de leur action/RPG GreedFall avec un second volet destiné aux plus récentes consoles et aux PC.

Après le beau succès du premier volet, GreedFall II The Dying World se profile à l’horizon. Pour ce second volet, vous allez incarner un natif d’un village nommé Teer Fradee situé sur une île où une certaine magie existe et où divers créatures inconnues vivent. La grande prêtresse du village nommée Mev va vous envoyer en mission pour accomplir un rituel initiatique afin de devenir un sage, le Doneigad, dont le rôle est de protéger le peuple et les terres contre la colonisation étrangère.

Pour remplir votre rôle, il va falloir combattre en cherchant à améliorer votre personnage mais aussi interagir avec de nombreux personnages. Les dialogues influenceront ainsi le déroulé de l’intrigue et votre réputation auprès des diverses factions. Et comme tout RPG qui se respecte, vous aurez aussi divers talents à développer comme la survie, la diplomatie ou encore la discrétion.

GreedFall II The Dying World va sortir à l’été 2024 en accès anticipé sur PC. Le jeu final sortira en 2025 sur PS5, XSX/S et PC.