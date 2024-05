Des configurations de guerre avec le nouveau PC Corsair One i500

Si vous avez envie d’une configuration PC élégant et classe loin du côté kéké des modèles où pullulent les éclairages RGB, Corsair propose ses PC Corsair ONE i500.

Même si je possède moi-même une configuration musclée un brin kéké-land avec de l’éclairage RGB que je tente de réduire au minimum voire de totalement éteindre, j’ai toujours trouvé ce concept quelque peu étrange voire absurde. Peu sont les constructeurs qui ont véritablement proposé une alternative élégante aux tours gaming.

Corsair tente de le faire avec ses PC Corsair ONE i500. Plus compact de 30% par rapport à un PC de bureau classique, cette petite tour au format micro-ATX est fabriquée en aluminium avec des panneaux en bois véritable – couleur clair ou foncé au choix. Autant dire que cela change l’esthétique de votre bureau pour quelque chose de sobre et élégant sans toutes les fioritures. Malgré sa petite taille (21,7 litres environ), les PC Corsair ONE i500 peuvent accueillir des composants de pointes puisque le constructeur propose actuellement deux configurations allant avec de l’Intel Core i9-14900K et du GeForce RTX 4090 ou 4080 Super. Avec de telles machines de guerre, le prix va évidemment se faire sentir puisqu’on tourne à plus de 4000€ sans problème avec un SSD de 2 To et 32 Go ou 64 Go de mémoire vive en fonction de la configuration. Pour l’aspect thermique, Corsair a opté pour un système de refroidissement liquide pour un fonctionnement optimal du PC.

Les PC Corsair ONE i500 sont d’ores et déjà disponibles chez certains revendeurs et sur le site officiel. Il est dommage que le constructeur n’ait pas de configurations plus accessibles et n’ait opté que pour des configurations très musclées. Corsair a préféré visé les gros gamers et les créatifs pour sûr.