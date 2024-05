Microsoft confirme un showcase dédié au futur Call of Duty Black Ops 6

Au début de ce mois, je vous avais annoncé le prochain Xbox Games Showcase. Microsoft avait indiqué qu’un programme spécial le suivrait. On sait enfin de quoi il s’agit.

Précédemment, Microsoft avait confirmé son Xbox Games Showcase pour le 9 juin prochain à 19h heure française. Ce show avait pour but de montrer un peu tous les projets en cours chez les différents studios y compris Activision, Blizzard et Bethesda Softworks.

Microsoft avait indiqué qu’un second showcase le suivrait. L’an dernier, ce second showcase avait permis de voir plus en profondeur un certain Starfield. Cette année, il s’agit donc du tout premier Call of Duty sous la tutelle Microsoft qu’on va pouvoir découvrir. Et pour les fans de la lignée Black Ops, on aura donc droit à Call of Duty Black Ops 6.

Rendez-vous donc le 9 juin prochain à 19h pour regarder tout ça sur les chaînes de Xbox :