Microids s’intéresse au célèbre voleur Arsène Lupin

Le personnage créé par Maurice Leblanc a inspiré Microids et l’équipe de Blazing Griffin pour un jeu d’aventure/investigation.

Microids annonce le développement et le lancement fin 2024 d’Arsène Lupin Voleur un Jour sur toutes les plateformes habituelles. Développé par l’équipe écossaise de Blazing Griffin à qui on doit notamment deux titres Hercules Poirot, Arsène Lupin Voleur un Jour sera donc un jeu d’aventure et d’investigation où le joueur incarnera évidemment le célèbre gentleman cambrioleur.

L’approche de ce titre semble un brin original puisque l’aventure se déroule au fil de conversations entre Arsène et son créateur, Maurice Leblanc. Lupin raconte ainsi ses exploits et cela permet au joueur de découvrir diverses aventures où on incarnera le voleur mais aussi le détective Ganimard. Jeu d’aventure et d’investigation oblige, vous devrez évidemment résoudre nombre d’énigmes pour progresser et vous déguiser tout en explorant de nombreux environnements.

Arsène Lupin Voleur un Jour sera disponible fin 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Sitch et PC. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.