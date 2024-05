The Rogue Prince of Persia disponible en accès anticipé

Si vous aimez la saga Prince of Persia et le genre rogue-lite, vous allez être service avec la dernière production d’Ubisoft.

Ubisoft et le studio Evil Empire annoncent la disponibilité immédiate de The Rogue Prince of Persia en accès anticipé sur Steam pour les joueurs sur PC. Le titre est également disponible sur GeForce Now pour ceux qui aiment le game streaming. Cette version en accès anticipé permet déjà de découvrir 6 environnements, 8 armes principales, 6 outils puissants, 2 combats de boss et une trentaine d’accessoires. Evidemment, la version finale du jeu proposera bien plus à sa sortie dont la date n’a pas été confirmé.

Pour rappel, The Rogue Prince of Persia vous fera incarner le prince dans une version mythique de Ctesiphonn une grande cité de l’empire perse sous invasion des Huns. Au prince de tout faire pour défendre sa cité en acquérant et améliorant ses armes, en obtenant divers accessoires et équipements et bien entendu en profitant de ses capacités athlétiques. Il va falloir progresser à travers des niveaux générés de manière procédurale. Autant dire qu’à l’instar de nombre de rogue-lite, vous allez pouvoir y jouer indéfiniment.

The Rogue Prince of Persia est disponible en accès anticipé sur PC.