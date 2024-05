Une dernière vidéo pour Destiny 2 La Forme Finale avant son lancement

La prochaine extension de Destiny 2 arrive dans une semaine. Et si on jetait un dernier coup d’oeil à ce qui attend tous les gardiens ?

Bungie a dévoilé il y a quelques instants la bande-annonce de lancement de la prochaine extension de Destiny 2 nommée La Forme Finale. Prévue pour sortir le 4 juin prochain – mardi prochain donc – cette extension va conclure la très longue saga que nous, les gardiens, écumons depuis une bonne décennie et qui opposait la Lumière et les Ténèbres. Il va falloir entrer dans le Voyageur et combattre l’ultime adversaire, le Témoin.

Si vous êtes intéressés et ne l’avez pas encore fait, sachez qu’il est déjà possible d’acquérir cette extension sur les stores des plateformes concernés dès à présent. Pour sûr, je serais de la partie comme à chaque extension. Peut-être que je vous y retrouverai 😉

Destiny 2 La Forme Finale sortira le 4 juin 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.