Le remake de Silent Hill 2 sortira à l’automne 2024

Les fans de la saga Silent Hill attendent avec impatience ce remake. Va-t-il réussir à nous surprendre un minimum tout en offrant une réalisation moderne?

C’est certainement la question que se posent tous les fans de la série des Silent Hill. Konami avait décidé de confier ce projet à des spécialistes de l’horreur psychologique que sont les polonais de Bloober Team (Layers of Fear, The Medium, Blair Witch). Le dernier State of Play de Sony a été l’occasion pour Konami de donner une date de sortie officielle. Il faudra donc attendre le 8 octobre 2024 pour (re)découvrir cette aventure sur PS5 et PC.

Pour rappel, Silent Hill 2 nous fait incarner un certain James Sunderland qui se dirige vers la ville de Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa femme lui demandant de la rejoindre là-bas. C’est assez bizarre puisque sa femme est morte depuis un moment. Ce pitch de départ est le prémice à un jeu d’aventure où vous devrez explorer un Silent Hill plus étendu. Le gameplay sera modernisé avec une vue par-dessus l’épaule et un système de combat repensé. De nouvelles cinématiques seront ajoutés.

Les précommandes sont d’ores et déjà lancés. Plusieurs éditions sont proposées avec divers bonus. Reportez-vous sur les visuels ci-dessous pour voir le contenu.

Parallèlement à l’annonce du State of Play, Konami a également dévoilé une longue vidéo de gameplay du jeu histoire qu’on se fasse une idée de ce remake. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

Silent Hill 2 sortira sur PS5 et PC le 8 octobre 2024.