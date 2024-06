Le retour d’une grande saga avec Dynasty Warriors Origins pour 2025

Cela faisait un moment qu’on n’avait pas eu un nouvel volet de la célèbre série des Dynasty Warriors. Il faudra attendre encore un peu pour profiter de ce nouvel opus.

Koei Tecmo a profité du State of Play pour dévoiler une toute première vidéo de Dynasty Warriors Origins, le prochain épisode de la très longue saga. Prévu sur PS5, XSX/S et PC pour 2025, il va falloir s’attendre à un jeu d’action où vous aurez à affronter des armées massives.

Comme son nom le laisse supposer, ce titre va initier un retour à ses racines avec toujours un hack’n slash encore plus massif grâce à la puissance des consoles et du PC. On aura aussi droit à un zeste de tactique puisqu’il faudra coordonner vos attaques avec les armées alliés. Le jeu mettra en scène un héros original. Terminé donc les personnages directement inspirés par Les Trois Royaumes. L’équipe d’Omega Force a décidé de nous faire découvrir l’univers sous une nouvelle perspective.

En attendant d’en savoir bien plus, voici déjà la bande-annonce et les premières images de ce nouvel épisode qui s’annonce des plus spectaculaires.

Dynasty Warriors Origins est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour 2025.