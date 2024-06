Nacon donne enfin une date de sortie pour son Tiebreak

Alors que l’accès anticipé bat son plein, Nacon donne enfin une date de sortie finale pour sa simulation tennistique sous licence ATP et WTA.

Depuis plusieurs années l’équipe de Big Ant Studios a tenté de combler un vide dans le domaine de la simulation tennistique ces dernières années. La qualité de leurs titres (AO Tennis 1 & 2, Tennis World Tour 2) a été disons guère convaincante à mon avis. L’arrivée ou plutôt le retour de TopSpin avec l’édition 2K25 va probablement les obliger à peaufiner leur nouveau projet d’où la mise en place d’un accès anticipé ainsi qu’une sortie étonnamment tardive. En effet, Tiebreak ne sortira qu’à la fin de l’été.

Pour rappel, Tiebreak est le jeu de tennis bénéficiant des licences ATP et WTA. Le jeu aura donc droit à plus de 120 joueurs et joueuses du circuit pro mais aussi à plus de 20 stades et plus de 90 tournois. dont tous les les ATP 1000 et les WTA 1000 Autant dire que les fans vont apprécier cette proximité avec la réalité notamment avec les représentations des joueurs et des joueuses. On pourra ainsi incarner ou affronter des joueurs et joueuses telles que :

Novak Djokovic

Rafael Nadal

Roger Federer

Carlos Alcaraz

Coco Gauff

Iga Swiatek

Jannik Sinner

Sofia Kenin

Jessica Pegula

Aryna Sabalenka

Caroline Wozniacki

Kei Nishikori

Holger Rune

Cameron Norrie

Andrey Rublev

Grâce au retour de la communauté et de diverses mises à jour – l’accès anticipé en est déjà à sa cinquième phase (cf. vidéo ci-dessous) – Tiebreak se bonifie. Le jeu final comprendra de nombreux modes de jeu en solo comme en multijoueur que ce soit en ligne ou hors ligne. Il sera possible grâce à un éditeur de créer ses propres stades de tennis mais aussi ses tournois de 16, 32, 64 ou 128 joueurs. Vos tournois pourront être joués en local comme en ligne. L’aspect social n’est pas oublié puisque la section Académie permet de partager ses propres créations avec la communauté (compétitions, tournois, courts de tennis, joueurs ou encore logos)

L’accès anticipé a permis également de découvrir un mode dédié à Novak Djokovic nommé Djokovic Slam Challenge. Ce mode permet de recréer et revivre les victoires réelles de ses 17 ans de carrière ou réécrire l’histoire en gagnant les tournois où il a échoué.

Tiebreak sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC le 22 août 2024 juste avant l’US Open. Il sortira sur Switch à une date ultérieure non encore communiquée.