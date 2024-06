The First Descendant a enfin une date de sortie et c’est pour bientôt

Le Destiny-like des sud-coréens de Nexon va sortir à temps pour les grandes vacances afin que les combattants du monde entier puissent se lancer.

Vous le savez peut-être, je suis plutôt un fan d’action et de shooter pour avoir notamment écumé les Destiny pendant des années. L’annonce de The First Descendant avait titillé mon intérêt et mon opinion était plutôt positive suite à une bêta organisée il y a quelques temps.

Il me tarde donc de découvrir un peu le jeu final. Les développeurs de Nexon avaient profité de divers phases bêta pour récupérer un maximum de feedback de la communauté et corriger le tir pour un titre final qu’on espère bon. Le gameplay en tous les cas m’avait déjà semblé bien solide et agréable. Il était par contre plus difficile de juger de tout le système de progression. Il est fort probable qu’il soit bien plus complexe puisqu’en tant que free to play The First Descendant va devoir générer des revenus sur la durée.

Il ne reste en tous les cas plus longtemps à attendre puisque Nexon confirme le lancement de The First Descendant au 2 juillet 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Rendez-vous à cette date donc pour découvrir ce shooter que j’espère à la hauteur de mes attentes.