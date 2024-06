Nouvelle vidéo et nouvelles images pour Kingdom Come Deliverance II

Les tchèques de Warhorse Studio travaillent d’arrache-pied à la suite de leur action/RPG médiéval. Voici une nouvelle vidéo et quelques images.

Suite de Kingdom Come Deliverance, cette suite se montre avec une nouvelle vidéo laissant augurer d’un titre prometteur. Nommée Saints & Sinners (Des saints et des pêcheurs), la vidéo permet d’avoir un aperçu de ce qui nous attend dans Kingdom Come Deliverance II. L’action se déroule toujours dans la Bohême du 15ème siècle et fait suite aux évènements du précédent volet. On y incarnera toujours Henry, fils de forgeron, embarqué dans une histoire de vengeance et de trahison.

L’univers du jeu comprendra deux nouvelles cartes deux fois plus grandes que sur le premier volet. Autant vous dire qu’il y aura du déplacement et de l’exploration à faire. Attendez-vous aussi à un maximum d’activités diverses et variées et à une reproduction authentique au possible des combats médiévaux entre épées, arbalètes et les premières armes à feu.

Kingdom Come Deliverance II sortira sur PS5, XSX/S et PC d’ici la fin 2024.