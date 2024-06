L’univers d’Horizon revu et corrigé à la sauce Lego

Sony a toujours des projets sous le coude. C’est ainsi avec une petite surprise qu’on découvre un nouveau jeu Lego inspiré par la saga Horizon de Guerrilla Games.

Développé par Guerrilla Games et Studio Gobo, Lego Horizon Adventures se permet une approche plus humoristique de l’univers Horizon. On pourra ainsi partir à l’aventure avec Aloy avec un jeu action/plateforme à la sauce Lego. Le jeu permettra également de jouer en coopération à deux en local comme en ligne.

Cette aventure va pousser Aloy ou ses compagnons à affronter Hélis, le chef d’une secte d’adorateurs du Soleil. Les fans de la saga Horizon devraient pouvoir reconnaître l’univers de la série des jeux de Guerrilla Games avec un look remanié Lego. Par ailleurs, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, le rendu du jeu est assez bluffant avec une brillance des pièces de Lego très réaliste. On est loin des anciens titres Lego développé par Traveler’s Tales. Outre l’aventure, il sera possible de relooker le village de Coeur de la Mère avec des objets à looter ou encore débloquer des bâtiments et des décorations Lego uniques sans oublier les skins des personnages.

Lego Horizon Adventures est prévu sur PS5, Switch et PC.