Path of Exile 2 confirmé sur consoles et sur Mac

Si vous aimez Diablo mais préférez encore plus d’action, le Path of Exile 2 est un titre à surveiller. Et si vous êtes sur les consoles de la dernière génération, vous allez pouvoir en profiter aussi.

Les développeurs de Grinding Gear Games travaillent d’arrache-pied à cette suite d’un titre qui a connu un beau succès en proposant un Diablo-like réussi. Pour cette suite, l’équipe va proposer un accès anticipé sur PC mais aussi sur PS5, XSX/S et Mac dès cette année.

Pour rappel, Path of Exile 2 est un action/RPG à la Diablo avec une réalisation particulièrement soignée. Le jeu proposera douze classes de personnages. Il sera même possible de combiner les compétences de plusieurs classes pour créer son personnage. Evidemment, il faudra affronter une flopée d’ennemis en tous genres y compris un boss dans chaque zone. Pour l’aspect RPG, il y a un nouveau système de gemmes de compétence. Il y aura en tout 240 gemmes de compétence et 200 gemmes de soutien. Autant vous dire que cela permet bien des combinaisons pour se créer un personnage performant. Par ailleurs, un système d’équipement va permettre de proposer des centaines de types d’équipement à looter. L’équipe annonce déjà que la campagne présentera quelques six actes avec 100 nouvelles cartes à explorer et terminer.

De nouvelles fonctionnalités ont été par ailleurs annoncées telles que :

De la coopération locale – Les joueurs n’auront plus besoin de plusieurs appareils pour jouer avec leurs amis. Une nouvelle fonctionnalité, la coopération locale, sera disponible sur toutes les plateformes supportées et nécessitera deux manettes pour jouer. Les joueurs pourront jouer en collaboration sur un seul compte ou se connecter avec deux comptes Path of Exile distincts sur le même PC ou la même console.

Bref, si vous en avez assez de Diablo IV, ce Path of Exile 2 est à surveiller de près.

Path of Exile 2 sera en accès anticipé sur PS5, XSX/S, PC et Mac d’ici fin 2024.