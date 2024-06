Un nouveau action/RPG chinois spectaculaire avec Where Winds Meet

Si vous aimez les films d’arts martiaux asiatiques, cet action/RPG pourrait bien titiller votre intérêt à en juger par le pitch, la vidéo et les premières images.

Autre développeur chinois développant un titre PS5, Everstone Studio s’inspire des films d’arts martiaux notamment des célèbres Tigre et Dragon ou encore Le Secret des Poignards Volants pour proposer un jeu d’action/RPG à la réalisation plutôt soignée à en juger par les images et la vidéo ci-dessous.

Combats à arme blanche, capacités surhumaines et adversaires inspirés par le folklore, les mythes et les légendes chinois, Where Winds Meet propose un contexte plutôt inédit dans le genre – même on ne peut s’empêcher de penser à d’autres titres chinois comme Black Myth Wukong également prévu sur PS5.

L’action de Where Winds Meet se déroule pendant une période nommée Les Cinq Dynasties et les Dix Royaumes. C’est dans cette période historique dans une Chine en plein changement que vous allez incarner un jeune héros. Il vous faudra explorer le monde ouvert prévu par les développeurs. Il faudra user des capacités du héros pour affronter nombre d’ennemis. Qui dit monde ouvert dit nombre de personnages non jouables avec qui interagir. Côté armement, notre héros du jour aura évidemment droit à un large arsenal sous la forme d’épées, de doubles lames, mais aussi d’éventails, d’ombrelles, de lances et de glaives. Il sera possible également d’user d’un art martial plus traditionnel qu’est le kung-fu revu à la sauce fantaisie.

Pour le moment, Where Winds Meet n’a pas encore de date de sortie. Il faudra probablement attendre 2025 si vous voulez mon avis.