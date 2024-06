Indy repointe le bout de son nez avec une nouvelle vidéo et de nouvelles images

Bethesda Softworks et MachineGames préparent pour cette année une nouvelle aventure avec notre archéologue préféré et ça s’annonce pas mal.

A en juger par les images et surtout par la vidéo ci-dessous, Indiana Jones et le Cercle Ancien semble être fidèle aux premiers films de la saga avec un humour un brin cabotin dans un contexte où notre héros devra de nouveau faire face aux nazis.

Cette nouvelle aventure emmènera Indy du Vatican à des temples engloutis de Sukhothaï en passant par les pyramides en Egypte et les pics de l’Himalaya. Bref, comme d’habitude, Indy va nous faire voir du pays toujours à la recherche d’artefacts à récupérer avant les nazis. Il sera accompagné d’une certaine Gina.

Développé par MachineGames à qui on doit les plus récents volets de la série Wolfenstein, ce Indiana Jones et le Cercle Ancien se jouera à la première personne. Il faudra user de votre sagacité pour progresser en déjouant pièges et résolvant des puzzles. Il faudra également jouer des poings, du fouet ou des armes pour éliminer les ennemis qui viendront vous barrer le chemin. Et évidemment, le jeu bénéficiera de nombreuses cinématiques pour dérouler l’intrigue et permettre de découvrir un Indy plus vrai que nature. Bref, même s’il ne semble pas une foudre technique, ce projet m’intéresse ne serais-ce que pour cet héros qui a bercé mon adolescence.

Indiana Jones et le Cercle Ancien sera disponible sur XSX et PC à la fin 2024. Il sera disponible dès son lancement sur le Xbox Game Pass.