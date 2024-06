Et si on incarnait Zelda plutôt que Link dans The Legend of Zelda Echoes of Wisdom ?

Nintendo a profité de son dernier Nintendo Direct pour dévoiler un nouveau titre de la longue saga Zelda avec The Legend of Zelda Echoes of Wisdom.

Aussi curieux que cela puisse paraître, la saga Zelda n’a jamais eu la dite Zelda en tant qu’héroïne – excepté The Legend of Zelda The Wand of Gamelon sur CDi non considéré comme faisant partie de la saga – puisque dans tous les titres on incarnait Link. Avec The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, Nintendo va enfin mettre en avant notre princesse préférée en avant puisque vous devrez l’incarner et tenter avec elle de sauver Hyrule d’une énième menace.

Zelda va devoir enquêter sur d’étranges failles qui sont apparus dans le royaume d’Hyrule et qui ont fait disparaître la population y compris notre cher Link. Avec l’aide de la fée Tri, vous allez devoir utiliser les pouvoirs du sceptre de Tri pour créer des reproductions de toutes sortes d’objets appelées des échos afin de pouvoir progresser. Ce jeu d’action/aventure va donc ajouter une dimension puzzle plus poussée que les traditionnels action/RPG de la saga. A vous d’utiliser à bon escient les capacités de création d’objets pour résoudre nombre d’énigmes mais aussi pour combattre les monstres que vous allez forcément rencontrer.

The Legend of Zelda Echoes of Wisdom est prévu sur Switch pour le 26 septembre 2024. En attendant, voici donc déjà une première vidéo et une galerie d’images pour vous faire une idée. Tentant n’est-ce pas?