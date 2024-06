Ubisoft confirme la sortie d’un remaster de Beyond Good & Evil

Pour fêter les 20 ans du titre créé par Michel Ancel et son équipe, Ubisoft va proposer une édition 20ème anniversaire spéciale dès la semaine prochain.

Alors qu’on attend toujours des nouvelles du futur Beyond Good & Evil 2 parti pour devenir la nouvelle arlésienne de l’industrie, Ubisoft va profiter des 20 ans du premier volet pour sortir une édition anniversaire.

Que vous ayez une PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC ou que vous jouiez sur Amazon Luna, ce remaster de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition sera disponible à partir du 25 juin prochain. Pour cette version, on aura droit à diverses améliorations comme un affichage jusqu’en 4K et jusqu’en 60FPS. Diverses fonctionnalités seront ajoutées comme la sauvegarde automatique, la possibilité de passer les cinématiques, de jouer au pad ou au clavier/souris ou encore le cross-save entre toutes les plateformes.

Pour les fanatiques, Ubisoft va aussi ajouter un mode speedrun ainsi que de nouveaux succès/trophées histoire de défier les plus gamers d’entre vous. Et pour les curieux, cette version comprendra une galerie permettant d’admirer diverses illustrations et vidéos du développement du jeu.

Enfin, Ubisoft a prévu une mission exclusive de Jade permettant d’en apprendre plus sur le passé de notre héroïne et des informations qui feront un lien narratif entre ce premier volet et sa suite toujours en cours de développement.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC et Luna pour le 25 juin 2024.