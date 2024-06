Star Wars Outlaws s’annonce des plus séduisants

Les créateurs suédois des The Division travaillent depuis un moment sur un titre Star Wars. A en juger par les dernières vidéos et images, Star Wars Outlaws promet une bien belle aventure.

En regardant les différentes vidéos ci-dessous, vous serez sans doute séduit comme moi par le travail graphique de Massive Entertainment pour donner vie à ce Star Wars Outlaws inédit mais collant à l’univers créé par George Lucas.

L’intrigue va nous faire incarner une certaine Kay Vess accompagnée de son petit acolyte, Nix. Le duo du jour va devoir tenter de réussir le plus grand braquage pour sauver leur vie. Il faudra alors se lancer dans nombre de missions afin de gagner en compétences et en réputation. A vous de combattre, voler et se faire respecter par les différentes syndicats du crime. Bien évidemment, il faudra également faire attention aux stormtroopers de l’empire. Pour vous situer, cette histoire se situe entre Star Wars L’Empire contre-attaque et Star Wars Le Retour du Jedi et se déroule en parallèle de la guerre entre l’Empire et l’Alliance Rebelle.

Star Wars Outlaws va proposer un gameplay assez varié entre shooting, plateforme et infiltration. A vous d’utiliser votre arsenal et vos compétences pour réussir les missions ainsi que de profiter des capacités de Nix pour vous aider. Il faudra retrouver un certain nombre de personnages qui vous aideront à acquérir de nouvelles compétences. Le monde de Star Wars Outlaws sera ouvert. A vous de l’explorer comme bon vous semble. Vous pourrez évidemment piloter votre propre vaisseau nommé le Traiblazer. Vous aurez ainsi droit à des missions dans l’espace avec des dogfights dignes de la saga.

Les fans de la saga vont pouvoir retrouver des lieux plus ou moins familiers. L’équipe a ainsi recréé des villes comme Mos Eisley sur Tatooine. D’autres lieux seront proposés comme les jungles humides d’Akiva ou la savane de Toshara. Outre le vaisseau, vous pourrez vous déplacer et explorer les différents mondes à bord de votre speeder.

Les vidéos et les images ci-dessous vous permettront de vous faire une bonne idée de ce qui nous attend. Personnellement, ce titre me tente énormément et pourtant je suis loin d’être un fan de la saga. Rendez-vous à la fin de l’été pour le découvrir.

Star Wars Outlaws sortira sur PS5, XSX/S et PC le 30 août 2024.