Marvelous va sortir le remaster de Ys Memoire pour début 2025 sur PS5, PS4 et Switch

Les fans de JRPG vont pouvoir se réjouir. Marvelous Europe a décidé de sortir en occident le remaster d’un des anciens épisodes de la saga Ys.

Les plus anciens d’entre vous ont peut-être connu Ys III Wanderers From Ys sorti à l’époque sur PC-88, PC-98, MSX 2, X68000 et PC Engine puis également sur Super Famicom, Famicon et Mega Drive. Ce titre a ensuite bénéficié d’un remaster par Taito sur PS2 puis sur PSP et PC sous le nom de Ys The Oath in Felghana.

C’est donc ce titre qui va être édité début 2025 sur PS5, PS4/Pro et Switch par Marvelous Europe. Evidemment, remaster oblige, Ys Memoire The Oath in Falghana aura droit à diverses améliorations :

L’ajout de nouvelles options de difficulté

Un mode turbo

Les illustrations dans le jeu vont gagner en qualité mais il est possible d’avoir les illustrations originales à volonté

Le héros Adol Christin bénéficiera d’une voix

Une triple bande originale reprenant la bande son de trois versions : l’original, la version PC-88 et la version X68000.

Ys Memoire The Oath in Felghana sortira sur PS5, PS4/Pro et Switch début 2025.