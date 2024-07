Saison 4 et week-end gratuit pour The Crew Motorfest

La dernière création de l’équipe d’Ivory Tower d’Ubisoft continue à profiter de nouveaux contenus. C’est ainsi le début de la saison 4 et d’un week-end gratuit.

Mais commençons par une nouvelle plutôt sympathique à savoir la disponibilité gratuite de The Crew Motorfest pour ce long week-end 4 au 8 juillet sur PlayStation et PC et du 11 au 15 juillet pour les joueurs sur les Xbox. Ce week-end gratuit est ouvert à tous les joueurs y compris à ceux qui ont déjà profité d’autres périodes gratuites.

L’ouverture de ce week-end gratuit coïncide avec le lancement de la quatrième saison du jeu avec une mise à jour. Ainsi, cette saison va vous permettre de découvrir une nouvelle playlist, Donk vs Lowrider. Aux joueurs de choisir leur camp et appréhender les spécificités de ces deux cultures automobiles avec divers ateliers et affrontements. Avec cette playlist, on pourra découvrir de nouveaux modes de jeu comme le Car Dance qui s’apparente à un jeu de rythme ou le mode The Street Versus basé sur les performances des voitures Donk sur une piste d’accélération. Lorsque vous réussirez à compléter cette playlist, vous pourrez débloquer quatre nouvelles voitures :

La Buick GNX El Sereno Lowrider Edition (Street T1)

La Buick GNX West Side Lowrider Edition (Street T1)

La Chevrolet Caprice Weasel D. Customs Donk Edition (Street T1)

La HOONIGAN Chevrolet Caprice Donk (Street T1)

Un nouveau type d’élément cosmétique va faire son apparition. Il sera possible d’obtenir des décorations pour les tableaux de bord. Et le plus important, cette saison 4 va ajouter 29 nouveaux bolides à pilotes dont 22 exclusifs à The Crew Motorfest et 7 provenant des dernières mises à jour de The Crew 2.

The Crew Motorfest est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.