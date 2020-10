Les casques gaming Elo de Roccat arrivent en France

La marque allemande Roccat appartenant à l’américain Turtle Beach depuis 2019 s’apprête à lancer dans l’hexagone sa gamme de casques audio gaming pour les joueurs PC, Elo. Plusieurs modèles sont annoncés pour des budgets et des usages différents.

Cette gamme Elo se décline en 3 modèles pour joueurs PC (et console pour le dernier) :

Elo 7.1 Air

Elo 7.1 USB

Elo X Stereo

Les versions Elo 7.1 Air et USB, comme leurs noms l’indique sont équipées pour le son surround, l’un étant sans fil et l’autre purement filaire. Ces deux modèles offrent la possibilité de régler le volume de la voix et d’avoir un retour en harmonie avec le son des jeux. Globalement, la gamme entière offre des coussinets en mousse à mémoire de forme et des émetteurs de 50mm associés à des micros bénéficiant de la technologie TrueSpeak de chez Turtle Beach. Gaming oblige, les deux modèles 7.1 disposent d’un éclairage RGB compatible Roccat AIMO (système propriétaire permettant de synchroniser vos équipements de la marque et de personnaliser leur éclairage) pour illuminer vos soirées gaming-disco. Le modèle Elo X Stereo fait pour sa part dans la simplicité, tout en conservant la qualité propre à Roccat et en étant compatible avec toutes les machines du marché.

Et s’il est ici question de casques audio, Roccat n’en oublie pour autant pas son cœur de métier, avec l’annonce d’un nouveau clavier mécanique dans sa gamme Vulcan et d’un tapis de souris RGB, lui aussi. Le clavier Vulcan TKL étant une variante sans pavé numérique de la gamme Vulcan tant appréciée des connaisseurs. Doté de switch mécaniques maison Titan Speed, ce clavier s’avère forcément plus compact que ses aînés et se destine à ceux qui veulent conserver plus d’espace sur leur bureau ou vadrouiller avec leur PC. Le revêtement en aluminium restant de la partie comme sur les modèles standard de la gamme. Le tapis de souris Sense AIMO XXL en tissu souple offre quant à lui du RGB mais, surtout, étoffe la gamme existante avec ses dimension de 900x400x3,5mm.

En termes de tarifs, concernant les casques, il y en aura pour toutes les bourses. Le casque Elo 7.1 Air est disponible au tarif de 99,99 €, sa version filaire Elo 7.1 USB affichant un doux 69,99 €. La version Elo X Stereo filaire se vante elle d’un prix encore plus doux de 49,99 €. Quant au clavier Vulcan TKL, il débarquera dans les boutiques de vos revendeurs préférés au tarif de 129,99 €, à partir du 30 octobre prochain. Pour l’accompagner et pour ceux qui voient les choses en grand, le tapis de souris Sense AIMO XXL est pour sa part proposé à 59,99 € (oui, ça pique 😉 ).

GALERIE ELO 7.1 AIR

GALERIE ELO 7.1 USB

GALERIE ELO X STEREO

GALERIE VULKAN TKL

GALERIE SENSE AIMO XXL