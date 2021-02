Rode lance son système de micro sans fil Wireless Go II

Le fabricant de microphones avait conquis nombre d’utilisateurs et de créateurs de contenus avec son Wireless Go, un système de micro sans fil bien pratique. Rode revient avec un nouveau modèle qui l’améliore sur de nombreux points.

Le premier modèle m’avait enthousiasmé pour m’avoir grandement simplifié le travail de prise de son des voix de mes interlocuteurs. Il est vrai que, contrairement à nombre de solutions sortis auparavant (et j’en ai connu), Rode avait opté pour une transmission numérique et surtout une réduction drastique des boîtiers. Le Rode Wireless Go se composait ainsi d’un boîtier émetteur intégrant un microphone ainsi qu’une prise pour micro-cravate et un récepteur qu’on pouvait tout simplement brancher sur la caméra. C’était une solution idéale et compact pour des tournages où vous aviez une personne qui intervenait vocalement. C’était aussi une solution simple et moins encombrant pour vlogger en selfie sans devoir trimballer un microphone au-dessus de la caméra – les microphones intégrés dans les caméras étant généralement plus que médiocres. Toutefois le Rode Wireless Go premier du nom avait quelques lacunes comme l’impossibilité de gérer deux intervenants comme dans une interview.

Avec le Wireless Go II, Rode pense donc à celles et ceux qui veulent en avoir plus avec le même form factor. Visuellement, on ne les distingue pas vraiment du premier modèle. Toutefois vous remarquerez qu’il y a trois boîtiers et non deux. En effet, avec son système double canal, le récepteur peut être couplé avec deux émetteurs fournis. Cela devrait grandement simplifier la vie de ceux qui tournent des interviews ou tout simplement si vous êtes deux animateurs devant la caméra. Vous pouvez évidemment n’en utiliser qu’un si vous n’avez besoin de prendre le son d’une seule source. Mais ce Rode Wireless Go II pourrait plaire aussi aux musiciens. Imaginez ainsi un des émetteurs placés sur un instrument et l’autre sur un chanteur. Pratique pour un petit guitare/voix ou piano/voix 😉

Le concept reste le même avec des boîtiers qu’on peut clipser sur les vêtements. Chaque émetteur ayant un microphone intégré pour un rendu de bonne qualité. Le seul hic dans ce cas c’est que cela manque de discrétion. Pour contrer ce défaut, vous pouvez aussi clipser l’émetteur sur la ceinture ou sur une poche de pantalon et utiliser un micro-cravate branché dessus. Cela ajoute un surcoût pas trop important et rendra la chose plus discrète surtout si vous portez simplement un t-shirt par exemple.

La transmission a été amélioré sur ce modèle. Rode a opté pour une transmission numérique 2.4GHz avec un cryptage 128bit et une portée de 200m. Attention toutefois à ne pas avoir un obstacle entre l’émetteur et le récepteur. Cela peut ponctuellement couper la transmission. C’était déjà le cas sur le premier modèle qui avait une portée plus courte. Toutefois, cette fois-ci, Rode a trouvé une solution toute simple pour réduire les risques. En effet, chaque émetteur intègre de la mémoire et peut enregistrer jusqu’à 24h d’audio (7h en audio non compressé). De ce fait, vous pouvez récupérer les fichiers audio et les resynchroniser en post-production. Cela est très simple – un simple clic sur Final Cut Pro par exemple – et vous êtes certains comme cela d’avoir aucune coupure dûe à la transmission. Le Rode Wireless Go II permet grâce à ces deux émetteurs de capturer deux pistes mono ou les combiner pour créer une piste stéréo. Cela peut s’avérer utile dans certains cas. Personnellement, les pistes mono suffisent pour la prise de son vocal. Un mode Safety est même disponible. Ce dernier enregistre en fait une autre piste audio avec un gain -20dB par rapport à la piste principale. Cela peut vous sauver la mise si la principale sature ou présente de la distorsion en raison d’un grain trop élevé. Par contre, cela semble fonctionner qu’en mode prise stéréo. Le récepteur est un peu plus polyvalent que sur l’ancien modèle. En effet, grâce à sa sortie 3.5mm mini-jack on peut facilement le brancher sur la très grande majorité des caméras et des hybrides. Mais Rode va plus loin et pense à tous les créateurs de contenus (youtubers, twitchers, etc.) puisqu’on pourra également via un câble USB-C ou Lighting brancher le récepteur sur tout appareil Android ou iOS. Celles et ceux qui vloggent avec leurs smartphones vont enfin avoir une prise son de bien meilleure qualité. De même, vous pourrez également vous en servir sur n’importe quel ordinateur pour enregistrer des voix off ou tout simplement pour vos réunions en vidéoconférence – les microphones intégrés dans les ordinateurs étant là encore majoritairement plus que médiocres. L’écran du récepteur présente plus d’informations comme les vu-mètres pour chaque émetteur, des indicateurs d’enregistrement ou encore les réglages du gain. C’est bien pratique de pouvoir surveiller cela visuellement et ne pas le faire en aveugle comme d’autres appareils de ce type.

Dans les deux types de boîtiers, l’autonomie annoncée par Rode est de 7 heures maximum. C’est plutôt confortable pour un usage même professionnel. Ils sont en outre faciles à charger puisque via USB. Vous pouvez donc utiliser un simple chargeur USB.

Rode sort une application PC et Mac nommé Rode Central qui permet d’accéder à nombre de réglages comme une granularité plus grande du gain, aux fonctionnalités d’enregistrement internes et donc aux fichiers audio, etc. Cette application est gratuite et sera fort utile pour régler les émetteurs et le récepteur à vos besoins et à vos habitudes.