Ratchet & Clank patché sur PS5 à 60FPS courant avril [MàJ]

Sans doute pour satisfaire les possesseurs de PS5 qui à l’instar de ceux sur PS4/PS4 Pro peuvent télécharger gratuitement Ratchet & Clank grâce à l’initiative Play at Home, Sony et Insomniac Games vont sortir un patch next gen pour cet excellent titre de 2016.

Mise à jour

En ce mardi 30 avril, la mise à jour permettant d’avoir du 60 images/seconde sur PS5 est d’ores et déjà disponible et pèse un peu plus de 87Mo ce qui ne devrait pas vous prendre trop de temps à la télécharger.

Article d’origine :

L’épisode de Ratchet & Clank sorti sur PS4 en 2016 est actuellement gratuit pour tous les possesseurs de PS4, PS4 Pro et PS5 dans le cadre de l’initiative Play at Home de Sony. Cet excellent jeu de plateforme est vraiment fun et vous donnera de quoi vous occuper ou tirer quelques sourires. Toutefois, les joueurs sur PS5 ne bénéficiaient pas d’amélioration notable.

Via un simple tweet, l’équipe annonce donc qu’une mise à jour PS5 est prévue pour courant avril. Celle-ci devrait permettre au jeu de tourner en 4K dynamique à 60 images/seconde de quoi rendre le jeu encore plus agréable. C’est l’occasion d’y jouer avant de vous lancer en juin prochain au premier épisode spécifique à la PS5, Ratchet & Clank Rift Apart, prévu pour le 11 juin prochain.