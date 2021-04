Découvrez la première demi-heure d’It Takes Two jusqu’en 4K HDR

Le dernier projet des suédois d’Hazelight Studios (A Way Out) vient de sortir et il s’agit toujours d’un titre nécessitant une coopération complète. Trouvez une autre moitié et lancez-vous 😉

Je vous ai capturé donc la première demi-heure d’It Takes Two que j’ai parcouru avec Olivier-Brice – son test sera publié prochainement. On y découvre donc ce fameux couple en crise qui doit s’entraider dans un monde surréaliste après avoir été transformé en poupées par leur fille qui espère que ses parents ne vont pas divorcer.

Mêlant humour et plateforme sur fond d’une thématique rare dans le monde du jeu vidéo, It Takes Two est plutôt plaisant avec de bonnes idées. Jugez par vous-même sur la vidéo ci-dessous capturée sur la version Xbox Series X.

It Takes Two est disponible sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC.