E3 2021 – Hades sortiront en août en version physique sur les PlayStation et les Xbox en août

Hades est l’un des titres les plus populaires ces derniers temps avec son côté rogue-like et une réalisation soignée. Après des versions uniquement numériques, il va être possible de l’acheter en physique pour les collectionneurs et celles et ceux qui n’avaient pas encore craqué.

Private Division et Supergiant Games annoncent un partenariat pour lancer Hades en version physique sur les consoles PlayStation et Xbox. Ainsi, dès le 13 août prochain, les possesseurs de PS5, PS4, XSX/S et Xbox One/X pourront acheter Hades dans une édition physique comprenant divers bonus. Les futurs acheteurs pourront ainsi récupérer la bande originale via un code, un livret d’illustrations colorées sur les divers personnages du jeu. Pour les plus rapides, la première série d’exemplaires possèdera un aspect métal brillant sur la jaquette.

Pour celles et ceux qui vont jouer sur PS5 ou XSX/XSS, vous aurez droit à des améliorations comme un jeu jusqu’en 4K 60FPS. Les versions PS4 et Xbox One tourneront en 1080p 60FPS.

Et si vous avez acheté le jeu sur une console PS4 ou Xbox One, vous pourrez bénéficier de la mise vers la next gen gratuitement.

Hades sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X le 13 août 2021 en version physique. Le jeu est déjà disponible sur PC, Mac et Switch.