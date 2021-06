E3 2021 – 30 millions de joueurs sur The Crew 2

Cela fait trois ans que The Crew 2 est sorti et comme pour beaucoup d’autres titres Ubisoft, il continue à bénéficier de contenus pour attirer des nouveaux joueurs ou rameuter les anciens.

Ubisoft annonce fièrement avoir d’ailleurs convaincu quelques 30 millions de joueurs sur The Crew 1 et 2 depuis le début de la saga en 2014. Histoire de fêter cela, les fans vont pouvoir récupérer dans The Crew 2 la Chevrolet Corvette C8 Stingray 2020 avec un seul Crew crédit et cela jusqu’au 30 juin.

En 3 ans et 9 mises à jour majeures, The Crew 2 aura donc trouvé son public. L’équipe ne va pas en rester là puisque la troisième saison va débuter avec son premier épisode nommé US Speed Tour East le 7 juillet prochain.

The Crew 2 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Le jeu tourne également sur les consoles next gen.