Nouvelle webcam, nouvelle interface audio et bien plus encore chez Elgato

Depuis son rachat par Corsair, Elgato a lancé nombre de produits ciblant les streamers et les créateurs de contenu. Le constructeur a annoncé de nouveaux produits plutôt intéressants.

Facecam : Une webcam de compétition

Le premier produit est tout simplement une webcam survitaminée ciblant les streamers et désormais tous ceux qui utilisent la vidéoconférence cherchant à améliorer la qualité d’image. Nommée Facecam, cette webcam dépasse de loin ce qui est généralement intégré dans les ordinateurs portables ou vendus séparément.

La Facecam d’Elgato propose ainsi un capteur d’image Sony Starvis permettant de mieux capturer l’image dans des conditions d’éclairage intérieur. L’objectif est un 24 mm f/2.4 pour un champ de vision ajustable jusqu’à 82°.. Elle permet en outre une bonne mise au point pour toujours vous garder net même lorsque vous bougez devant la caméra. Le résultat est une image 1080p à 60 images/seconde de qualité sans compression. Pour accéder aux réglages de la Facecam, vous aurez droit à une application Camera Hub.

Son fonctionnement est assez simple puisqu’il suffit de le brancher sur votre ordinateur via un câble USB-C pour qu’il soit reconnu par votre système Windows ou MacOS. Evidemment, produit Elgato oblige, un plug-in destiné aux Stream Deck de la marque permet de contrôler la caméra. Pour son installation, grâce à son filetage 1/4″, vous pourrez aisément l’installer sur des pieds ou des bras articulés et bien entendu sur la majorité des écrans.

La Facecam est disponible pour 200€ environ.

Une interface audio XLR minimaliste

Le second produit est le Wave XLR. La logique d’Elgato sur ce produit est de permettre aux utilisateurs les plus exigeants et ceux voulant monter en gamme de pouvoir utiliser les microphones XLR généralement de niveau supérieur par rapport aux microphones USB, le XLR étant une connectique utilisée dans le monde professionnel généralement. Etant donné que les ordinateurs en sont dépourvus, le Wave XLR sert d’interface audio. Branchez le Wave XLR sur votre ordinateur via un câble USB-C et vous pourrez profiter de votre micro ou tout appareil XLR. Le Wave XLR est toutefois très basique puisqu’il offre un simple port XLR, un port casque audio et un gros potentiomètre pour régler le volume. Le Wave XLR est également capable de fournir une alimentation fantôme aux microphones XLR le nécessitant. Là encore, le Wave XLR peut s’intégrer à un Stream Deck pour un plus grand contrôle audio.

Le Wave XLR est disponible pour 170€ environ. C’est un prix à mon avis excessif lorsqu’on connait le prix des interfaces audio de compagnies spécialisées dans le son comme M-Audio, Behringer, Focusrite ou encore Prosonus.

Deux bras pour placer vos accessoires où vous voulez

Pour répondre à des besoins spécifiques aux streamers mais aussi à ceux qui doivent faire de la vidéoconférence avec un bon micro ou pour les podcasters, Elgato lance également deux bras articulés. Nommés Wave Mic Arm et Wave Mic Arm LP, ils ne diffèrent que par la position. La version LP a été conçu pour rester plus discret avec une position basse pour une vue dégagée face à la caméra. Grâce à son filetage standard, vous pourrez donc installer tous types de pinces microphones mais également bien nombre d’accessoires comme des caméras ou la Facecam d’Elgato.

Chacun de ces bras est disponible et coûte tout de même environ 100€.

Une nouvelle version du Stream Deck

Le dernier produit n’est pas une nouveauté mais une version redessinée et repensée du Stream Deck originel avec ses 15 touches LCD configurables. La principale nouveauté, outre un look légèrement revu avec un support de bureau à angle fixe, est un câblage amovible. Vous pourrez aussi le personnaliser avec des façades proposées à la vente également. Pour le reste, il offre les mêmes fonctions que son prédécesseur et tout se fait via l’application Stream Deck 5.0.

Ce nouveau Stream Deck MK2 est disponible pour 150€ environ.

Tous ces produits visent clairement le marché des streamers qui explose depuis quelques temps. J’espère juste qu’Elgato va revenir un peu à ses amours avec de nouveaux systèmes de capture pour remplacer les désormais assez anciens modèles comme les HD60S ou même le 4K60 S+. Avec le NAB Show prévu pour le mois d’octobre prochain, on peut espérer de la nouveauté.

GALERIE FACECAM

GALERIE STREAM DECK

GALERIE WAVE XLR

GALERIE WAVE MIC ARM

GALERIE WAVE MIC ARM LP