Bethesda et Tango Softworks montrent une nouvelle vidéo de Ghostwire Tokyo

Alors de Deathloop est disponible, Bethesda Softworks a un dernier titre exclusif – du moins temporairement – à la PS5 avec le futur Ghostwire Tokyo. On n’en savait pas beaucoup de ce projet de Tango Gameworks (The Evil Within). Une nouvelle vidéo permet d’en voir un peu plus.

L’intrigue de Ghostwire Tokyo est inspiré par le folklore, les légendes et les contes nippones. A l’origine du brouillard un certain Hannya mène une meute de personnages nommé les Sans Visages. Et à la place de la population tokyoïte, on a droit à des créateurs uniquement nommées les Visiteurs. Dans ce contexte peu ragoûtant, vous allez incarner un certain Akito. Habité par une étrange énergie, il va tout faire pour tenter de mettre sa soeur en sécurité en utilisant les pouvoirs que lui confère cette énergie.

Le jeu a été développé – pour le moment – exclusivement sur PS5 et PC et devrait faire bénéficier de nombre d’effets dont le ray tracing pour un Tokyo encore plus lumineux et multicolore. Le SSD permettra évidemment de réduire les temps de chargement et le retour haptique du DualSense de donner encore plus de sensations au joueur.

Ghostwire Tokyo sortira au printemps 2022 sur PS5 et PC.