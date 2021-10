Deux nouvelles capacités pour les cartes d’extension des XSX/S

Les consoles nouvelle génération bénéficient d’un SSD interne malheureusement rapidement insuffisant en raison de la taille des jeux qui dépassent bien souvent 100 Go. Si Sony a opté pour des SSD M.2 standard, Microsoft a signé avec Seagate pour des cartes d’extension propriétaires. Deux nouvelles tailles sont annoncées.

En effet jusqu’à présent, Microsoft et Seagate proposaient que les cartes d’extension de 1 To pour un prix de 250€ prix public. On peut le trouver à 215€ environ sur Amazon actuellement.

Histoire d’offrir plus de choix, Seagate et Microsoft annoncent donc les modèles avec 512 Go et 2 To de cette même carte d’extension. Le 512 Go sera proposé à 165€ courant novembre. Le 2 To sera proposé pour 490€ courant décembre.

Si ces cartes sont faciles d’utilisation – il suffit de les enficher à l’arrière de la console – et permettent de facilement swapper à volonté, le fait qu’il s’agisse d’un format propriétaire les rend excessivement cher. En choisissant le SSD M.2, Sony a opté pour un standard utilisé par nombre de PC dans le monde. Et même s’il s’agit de la nouvelle génération de SSD M.2 ultra-rapide, les tarifs ont déjà commencé à tomber. On trouve des SSD M.2 ultra-rapides de 1 To pour moins de 200€ et des 2 To pour moins de 400€. Il va falloir que Microsoft et Seagate ajustent leur tarif.