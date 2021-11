Les SSD se sont généralisés ces dernières années, les prix ont baissé et avouons-le ont donné un petit coup de fouet aux configurations PC même anciennes grâce à des temps de chargement vraiment réduits. La nouvelle génération de SSD double la vitesse pour encore plus de réactivité.

Kingston Fury, la branche gaming de Kingston, annonce ainsi ses Renegade SSD à la norme M.2 PCIe 4.0 avec des vitesses de lecture et d’écriture atteignant les respectivement 7300 et 7000 Mo/s au maximum. Avec le format M.2 standard, si votre carte mère le permet, vous pourrez pleinement profiter de ces vitesses de pointe. Le système, les applications, les jeux et vos données se chargeront nettement plus rapidement. Votre PC donnera l’impression d’une machine nettement plus réactive.

Les Kingston Fury Renegade SSD sont proposées en 4 tailles, 500Go, 1To, 2To et 4To. Les vitesses maximales sont atteintes uniquement sur les modèles 2 et 4 To. Sur 500 Go, les vitesses sont de 7300 Mo/s en lecture et 3900 Mo/s en écriture. Sur 1 To, elles sont de 7300 Mo/s en lecture et 6000 Mo/s en écriture.

Ces SSD intègrent un diffuseur de chaleur en aluminium graphène pour bien les refroidir. Avec leur format fin M.2 2280, ces SSD devraient donc facilement s’installer sur des PC de bureau mais également sur certains portables.

A en juger par les caractéristiques présentées par Kingston Fury, ces SSD devraient être compatibles avec la PS5.

Ces SSD sont d’ores et disponibles chez les revendeurs pour des tarifs similaires aux concurrents commençant aux alentours de 160€ pour le 500 Go pour atteindre des sommets avec le 4 To à près de 1400€.