DJI veut concurrencer Rode avec son DJI Mic

DJI est occupé à lancer des produits ces derniers temps. Entre le DJI Action 2 ou le DJI Ronin 4D (je vais vous en parler dans une autre news bientôt), un autre produit est quelque peu passé inaperçu et pourtant il pourrait intéresser tous les créateurs de contenu. Il s’agit du DJI Mic.

Je l’ai toujours expliqué à toute personne qui me demandait sur quel matériel investir lorsqu’on débute ou lorsqu’on veut continuer à créer du contenu vidéo. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, la caméra n’est pas le point crucial. Dans les faits, les lumières et un bon micro peut faire la différence bien plus que de dépenser des centaines ou milliers d’euros dans une caméra.

En effet, une belle image couplée avec un son médiocre et ça gâche tout. C’est pour cela que j’ai toujours conseillé d’utiliser au minimum un micro-cravate filaire facile à brancher sur un smartphone ou une caméra. On en trouve à des tous petits prix et même si ce n’est pas d’une qualité exceptionnelle, c’est toujours bien supérieur à tout micro intégré à un smartphone ou une caméra.

Maintenant, pour plus de liberté et de qualité, si vous en avez le budget, il y a désormais des packs de microphones sans fil intégrant un ou plusieurs émetteurs et un récepteur à brancher sur la caméra ou votre enregistreur audio numérique. Le meilleur exemple qui a connu un énorme succès auprès de nombre de youtubers – dont votre serviteur – est le Rode Wireless Go et son successeur le Rode Wireless Go 2. Ce marché commence à connaître bien des belligérants puisque Sony a également lancé un produit similaire, le Sony ECM-W2BT, ou encore le Hollyland Lark 150.

Le DJI Mic reprend le concept. Dans son étui, on retrouve ainsi un récepteur et deux émetteurs. Avec son enregistrement double canal, vous pourrez ainsi enregistrer deux personnes en même temps chacun ayant son émetteur intégrant des microphones. Comme les produits concurrents, vous pourrez également brancher un micro-cravate plus discret sur l’émetteur. La transmission sans fil offre une portée jusqu’à 250 m (s’il n’y a pas d’obstacle toutefois). Pour les tournages en extérieur, vous pourrez placer une bonnette anti-vent sur les émetteurs.

Les émetteurs ne présentent qu’un bouton pour l’allumage et un port USB-C pour la charge et le transfert de fichiers. Par contre le récepteur présente une prise casque pour le monitoring, une sortie audio vers votre caméra par exemple et surtout un écran tactile pour vous permettre de régler le son en provenance de chaque émetteur. Cela n’est pas très différent de la concurrence mais un écran tactile est toujours sympa plutôt que des pressions sur des boutons. Mieux encore, chaque émetteur possède de la mémoire interne et permet d’enregistrer jusqu’à 14 heures d’audio. Cette fonction est vraiment intéressante car il s’agit d’une sûreté supplémentaire au cas où la transmission présente des coupures ou des interférences. Vous aurez ainsi le son enregistré par votre caméra via le récepteur et les fichiers audio à récupérer sur les émetteurs au cas où vous avez un problème en post-production.

Vous pourrez aisément clipser les émetteurs sur vos vêtements ou même utiliser les aimants de clips. Le récepteur peut facilement se placer sur la griffe d’un appareil photo grâce à l’adaptateur. Et pour celle et ceux qui utilisent des smartphones, DJI fournit des adaptateurs pour brancher le récepteur directement sur le port Lightning des iPhones ou le port USB-C des smartphones Android.

L’autonomie des émetteurs est de 5,5 heures, 5h pour le récepteur et avec l’étui de recharge, l’ensemble peut aller jusqu’à 15h. Autant dire que cela devrait vous permettre une journée complète de tournage sans problème.

Sur le papier, le DJI Mic n’a donc rien à envier à son concurrent direct à savoir le Rode Wireless Go 2. Rode semble toutefois avoir l’avantage avec un tarif un peu plus accessible, plus d’autonomie, un format plus compact et plus d’heures d’enregistrement possible en interne mais une portée moindre.

Le DJI Mic est en pré-réservation actuellement pour un prix annoncé à 329€ avec une flopée d’accessoires. Aucune date de sortie précise n’a été toutefois confirmée pour le moment.