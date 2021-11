AI-Micro, la nouvelle mini interface audio de Rode

Même si les ordinateurs ont souvent des entrées audio, une interface audio digne de ce nom est souvent utile pour qui veut aller un peu plus loin. Rode dévoile son AI-Micro qui devrait répondre à certains usages.

Imaginez un petit boîtier de moins de 20g pouvant accepter deux microphones avec connecteur mini-jack TRS ou TRRS qu’on peut relier via USB type-A et type-C sur des ordinateurs ou des smartphones et des tablettes ainsi qu’avec un câble Lightning pour les iPhone et vous avez le Rode AI-Micro. Simplissime d’utilisation, le Rode AI-Micro permet donc d’aisément utiliser tout microphone au format 3,5mm. Cela va de n’importe quel micro-cravate à des micros sans fil ou des microphones qu’on utilise en vidéo comme les Rode VideoMic.

Intelligent l’AI-Micro est capable de détecter le type de microphone que vous enfichez, TRS ou TRRS et même un microphone stéréo – il faut alors utiliser la fiche 1 du boîtier. Ces entrées micro bénéficient d’un puissant pré-ampli pour un son de qualité. Le signal audio sera à la résolution 24-bit 48kHz.

Une sortie casque mini-jack est également intégrée ce qui vous permet d’avoir un retour audio avec aucune latence pour surveiller la qualité du signal audio pendant vos enregistrements.

Fourni avec tous les câbles nécessaires pour le brancher sur les ordinateurs, smartphones et tablettes y compris ceux d’Apple avec câble Lightning, l’AI-Micro sera fort utile pour quiconque a besoin de pouvoir facilement enregistrer des voix sur les mobiles. Cela améliorera considérablement la qualité de vos vlogs par exemple. La double entrée micro permet en outre de pouvoir se lancer dans des dialogues, ou des interviews. Sur ordinateur, l’usage peut être par exemple pour enregistrer des voix-off ou tout simplement pour vos vidéoconférences avec une qualité sonore de votre voix nettement supérieur à n’importe quel micro intégré aux ordinateurs.

Plus encore, l’AI-Micro est compatible avec les différentes applications de Rode à savoir RØDE Connect, RØDE Central and RØDE Reporter. Celles-ci vont vous permettre d’accéder à d’autres fonctionnalités et de réglages. Rode Connect est un logiciel de podcasting et de streaming sur Mac et PC. Vous pourrez connecter deux AI-Micro sur votre micro pour ainsi gérer jusqu’à 4 microphones et gérer les différents signaux avec le logiciel avec divers effets, contrôle des niveaux, mixage, etc.

Avec Rode Central, vous pourrez configurer l’AI-Micro à vos besoins en ajustant le gain ou le volume du casque audio ainsi que choisir entre les différents modes possibles.

Le Rode AI-Micro est disponible dès à présent.