Smallrig dévoile un nouveau système d’attache rapide, le HawkLock Mini

En fait il ne s’agit pas d’un seul accessoire mais de plusieurs différents que va proposer Smallrig dans les semaines à venir pour répondre aux besoins de certains utilisateurs, notamment les créateurs de contenu.

Si vous avez déjà tourné des vidéos et avez eu à utiliser des configurations un peu plus imposantes en accessoires, l’un des points agaçants est le système de fixation. Bien souvent, vous devrez avoir de quoi visser ou dévisser. Autant dire qu’à chaque fois que vous devrez placer ou retirer un accessoire, une caméra ou autres, c’est vraiment pénible.

Smallrig va donc lancer un nouveau système d’attache rapide plutôt destiné à des accessoires et des caméras de petite taille comme les DSLR. Nommé HawkLock Mini, ce système se voit décliné en trois modèles : une version universelle qui permet de fixer un peu n’importe quoi, une version destinée plutôt à des moniteurs ou des lumières avec des possibilités d’inclinaison et de rotation et une version de type mini bras magique pour donner une grande liberté de mouvements et de positions de vos accessoires.

Le système est somme toute assez simple. Il s’agit en fait d’un clip qui bloque immédiatement l’accessoire ou le caméra sur un support. Et pour le libérer, un petit levier suffit. Smallrig annonce que son système est sûr et surtout bloque parfaitement sans aucun jeu et donc mouvement parasite. Il faudra voir à l’usage mais il est certain qu’au-delà d’un certain poids, ce système pourrait s’avérer insuffisant. La fixation est standard ce qui permet de l’installation sur la majorité des accessoires et des cages avec des pas de vis 1/4″.

Les accessoires HawkLock Mini seront disponibles à partir du mois de janvier 2022.