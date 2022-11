Rechargez votre DualSense et votre casque gaming avec le nouvel accessoire de Snakebyte

Les accessoires pour consoles sont nombreux sur le marché. Snakebyte tente de faire d’une pierre deux coups avec un accessoire cumulant rangement et charge.

Si vous possédez une PS5 et que vous jouez souvent avec un casque audio, vous laissez sans doute traîner votre DualSense et votre casque quelque part dans votre salon, votre salle de jeu ou dans votre chambre.

Snakebyte propose une solution histoire d’avoir votre DualSense et votre casque bien rangés. Avec le Dual Charge & Headset Stand, vous allez pouvoir placer votre pad et votre casque sur un support au look inspiré par la PS5. Il vous suffira de poser le DualSense et brancher votre casque avec un câble USB sur le support pour les charger. Vous pourrez surveiller la charge via un indicateur de charge LED est visible pour savoir si le pad se charge ou pas.

Cet accessoire est disponible dès à présent pour 20€.