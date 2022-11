Rode annonce son VideoMicro II destinés aux créateurs de contenu et aux vloggers

BLOC INFO Date de sortie 30 novembre 2022 Constructeur Rode Genre Microphone ACHETEZ SUR Amazon

Avec un prix sous la barre psychologique des 100€, le VideoMicro II est digne de son successeur pour offrir un audio de qualité à tout vidéaste, vlogger, youtuber et autre créateur de contenu à moindre frais.

Rode annonce donc son nouveau microphone pour caméra et smartphone nommé VideoMicro II. Faisant évidemment suite à un modèle populaire, Rode a revu divers aspects de son microphone pour toucher son public visé à savoir les créateurs de contenu.

Le VideoMicro II peut être utilisé aussi bien avec tout appareil photo qu’avec un smartphone ou une tablette. En fait, tout appareil ayant une entrée micro de type mini-jack (les câbles TRS pour les caméras et TRRS pour les smartphones sont fournis) peut profiter de ce microphone. Grâce à son système anti-vibration Helix spécialement conçu et à son support pour griffe, vous pourrez placer le VideoMicro II sur bien des appareils et des supports. Rien ne vous empêche de le placer sur un pied et de vous en servir pour vos livestreams ou pour des vidéoconférences.

De type supercardioïde, le VideoMicro II offre une capture audio hautement directionnelle. Pointez le micro vers la source sonore désirée et le microphone capturera un son de qualité tout en atténuant le bruit aux alentours.

Ultra-compact et ne pesant que 39 grammes malgré un corps en métal pour plus de robustesse, le VideoMicro II ne nécessite nullement de pile ni de batterie. Le micro ne possède en outre aucun bouton ou commutateur. Il a été conçu pour du pur plug & use. Il faudra toutefois savoir un peu gérer l’entrée audio de votre caméra ou de votre smartphone pour régler correctement le niveau sonore comme tout microphone de ce type.

Outre les deux câbles mini-jacks, le VideoMicro II est fourni avec son support, un anti-pop et une bonnette anti-vent pour le tournage en extérieur.

Le Rode VideoMicro II est d’ores et déjà disponible. Vous pouvez notamment le trouver sur Amazon pour un peu plus de 90€.