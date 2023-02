Les écouteurs gaming sans fil Logitech G Fits enfin disponibles

Le jeu via casque gaming est devenu tendance notamment avec l’avènement des jeux en ligne ainsi que des streamers. Chaque constructeur y va de ses propositions et Logitech ne déroge pas à la règle.

Si beaucoup utilisent des casques gaming de type circum auriculaire, d’autres préfèraient sans doute des écouteurs intra-auriculaires. C’est ce que propose Logitech avec ses Logitech G Fits désormais disponibles dans les rayons.

Ces écouteurs gaming disposent de la technologie Lightform de Logitech qui leur permettent de se mouler à la forme de votre oreille aisément. Logitech a voulu aller plus loin que les simples embouts en silicone qu’on trouve sur la majorité de ce type de produit. L’ajustement se fait via l’application mobile. Celle-ci déclenche des LED intégrés pour durcir les embouts remplis de gel afin d’épouser la forme de vos oreilles. Cela permet donc un bon maintien et une isolation sonore passive. Cette application permet également d’accéder à divers réglages d’égalisation optimisés pour divers types de jeu ou d’écoute.

La transmission sans fil est assurée par le Bluetooth et la technologie Lightspeed du fabricant pour un minimum de latence. Cette compatibilité Bluetooth rend les Logitech G Fits compatibles avec bien des appareils que ce soit les ordinateurs, les smartphones, les tablettes mais aussi avec la Switch ou les PlayStation grâce au dongle USB fourni.

En mode Lightspeed, les Logitech G Fits offrent une autonomie jusqu’à 7h d’écoute et 8h supplémentaires grâce à l’étui de charge. En mode Bluetooth, on atteint les 10h d’écoute et 12h supplémentaires fournies par l’étui.

Les Logitech G Fits sont disponibles dès à présent pour 250€ environ.