De nouveaux micros et de nouveaux écouteurs chez Nacon dans sa gamme RIG

Les streamers gaming ne cessent de voir leur choix de matériel s’étoffer au fil des semaines. Cette fois-ci cela concerne la gamme RIG de Nacon.

L’accessoiriste/éditeur a annoncé ainsi deux nouveaux produits de la gamme RIG sous licence officielle PlayStation 5. Le premier est le RIG 200 HS. Il s’agit d’une paire d’écouteurs intra-auriculaires filaires à petit prix (environ 30€). Pour ce prix, vous aurez donc des écouteurs avec des haut-parleurs de 9mm avec des stabilisateurs en silicone et trois tailles d’embouts pour vous adapter à vos oreilles. Puisqu’ils doivent être utilisables pour jouer, ils sont également fournis avec un micro perche amovible. Fonctionnant avec un connecteur mini-jack, vous pouvez évidemment vous en servir sur bien d’autres types d’appareils comme les ordinateurs ou les smartphones.

Le second accessoire intéressera les streamers et les créateurs de contenu. Il s’agit d’un microphone USB RIG M100 HS également sous licence PlayStation compatible PC et Mac. Avec sa directivité cardioïde et une résolution de 16 bits 48 KHz, ce microphone devrait assurer une bonne prise de votre voix. Il est fourni avec un trépied réglable et un câble USB de 3 mètres. Un bouton mute avec un témoin LED permet de désactiver la prise de son à tout moment. Le micro RIG M100 HS est proposé à environ 80€.

Ces deux accessoires sont d’ores et déjà disponibles sur le marché.

GALERIE RIG M100 HS

GALERIE RIG 200 HS