Sennheiser lance son microphone USB ciblant les créateurs de contenu

Même les plus célèbres fabricants dans le domaine du son s’intéressent désormais aux créateurs de contenu. Après les Rode et autres Shure, Sennheiser se lance dans les microphones USB.

Nommé Profile USB, le nouveau microphone de Sennheiser devrait répondre aux besoins non seulement des créateurs de contenu comme les streamers, les podcasters et autres youtubers mais aussi pour un usage plus professionnel avec la généralisation du télétravail.

Pour s’en servir, rien de plus simple puisqu’il suffit de le brancher sur un port USB de votre ordinateur. Il sera automatiquement reconnu comme entrée audio. A vous ensuite d’enregistrer la prise de son sur votre logiciel préféré que ce soit pour des podcasts, des voix off pour vos vidéos ou tout simplement pour vos livestreams ou vos vidéoconférences.

Le Profile USB dispose de la capsule à condensateur Sennheiser KE 10 avec une directivité cardioïde avec des enregistrements jusqu’en 24 bits 48 KHz. La prise de son sera donc majoritairement face au micro en réduisant les sons provenant de l’arrière. En façade, vous aurez droit à quelques contrôles comme un bouton Mute, une touche pour gérer le volume du micro et une touche pour la balance entre la voix et l’audio de votre appareil. Enfin, si vous branchez un casque audio sur sa prise mini-jack intégrée, vous pourrez contrôler le volume de sortie. Comme pour succomber un peu à la mode RGB, Sennheiser a opté pour un témoin LED coloré en fonction de la commande activée.

Sennheiser propose son Profile USB en deux versions. La version avec un pied de bureau est proposée à 129€. Pour les streamers, le constructeur propose également une version Streaming Set qui intègre également un bras articulé autobloquant en 3 points pour 199€. Si vous possédez déjà un bras articulé, le microphone Profile USB pourra y être installé facilement puisqu’il possède des pas de vis standard 3/8″ et 5/8″.

Le Sennheiser Profile USB est disponible dès à présent.