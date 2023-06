Apple tente de séduire les développeurs de jeux

Depuis la WWDC 2022, Apple semble avoir porté un effort certain pour le gaming sur Mac avec de nouvelles technologies. Pour la WWDC de cette année, Apple continue sur cette voie.

Lors du stream débutant la WWDC annuelle, Apple a évoqué le gaming une fois encore dans une section dédiée. Non content d’avoir eu un invité de marqué en la personne d’Hideo Kojima annonçant l’arrivée de Death Stranding Director’s Cut sur Mac, Apple a dévoilé quelques nouveautés qui devraient intéresser les développeurs et donc les potentiels futurs joueurs sur Mac.

Ainsi, les Mac vont profiter d’un mode jeu qui donne la priorité de la puissance du CPU et du GPU de votre Mac au jeu. Cela devrait améliorer les performances. Ce mode réduirait aussi les latences audio et de contrôle pour une plus grande réactivité lors de vos parties.

Par ailleurs, et c’est cela sans doute le plus important, Apple a annoncé des outils tout simplement nommé Game Porting Toolkit. Le but de ces outils est de faciliter le travail de portage pour les développeurs. Les développeurs de jeu existants sur d’autres plateformes pourraient ainsi évaluer la faisabilité et les performances de leurs jeux une fois convertis sur les machines à base de puce Apple. Si cela leur convient, d’autres outils faciliteraient la conversion de différents aspects notamment graphiques de leurs jeux pour tourner sur Mac et sa technologie Metal 3. Apple indique ainsi que cela pourrait drastiquement réduire le temps de développement de ces adaptations. Le but est évidemment d’attirer un maximum de développeurs notamment PC à faire des conversions à faible coût afin de tenter de toucher le marché Mac. Il faudra voir dans les mois à venir si cela attirera de grands éditeurs et développeurs plus habitués aux superproductions sur consoles et PC à tenter l’expérience sur les machines Apple.