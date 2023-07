Un nouveau casque et de nouveaux écouteurs gaming chez HyperX

La branche gaming de HP, HyperX, continue à étoffer sa gamme et mettre à jour ses accessoires audio avec deux nouveaux produits.

HyperX continue sa gamme Cloud avec son nouveau casque gaming HyperX Cloud III. Avec de nouveaux haut-parleurs angulaires de 53 mm et le système DTS Headphone:X, vous aurez droit à une spatialisation audio 3D immersive. Cela devrait permettre aux joueurs de déceler au mieux la source des sons entendus. La prise de son de votre voix est confiée à un microphone avec réduction de bruit et filtre anti-pop interne pour être parfaitement audible de vos coéquipiers. Pour le confort, HyperX a opté pour des coussinets en mousse à mémoire de forme et un rembourrage de l’arceau.

Le HyperX Cloud III est compatible avec toutes les consoles du moment ainsi que sur PC. Un adaptateur USB est fourni pour qui veut s’en servir sur une connexion USB.

Le casque gaming HyperX Cloud III est disponible pour environ 120€.

Le second produit concerne les écouteurs sans fil HyperX Cirro Buds Pro. Le marché de l’écoute en toute mobilité est énorme et même les accessoiristes gaming s’y attaquent. Ce modèle offre donc une technologie de réduction active du bruit. Grâce à la connectivité Bluetooth 5.2, HyperX annonce une audio à faible latence intéressante pour le jeu sur mobiles. Résistants à l’eau, les écouteurs HyperX Cirro Buds Pro offrent une bonne autonomie – jusqu’à 7h en mode normal, jusqu’à 4h en mode jeu et 35h avec son étui de charge.

Les HyperX Cirro Buds Pro seront disponibles prochainement pour 100€.