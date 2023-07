Découvrez les premiers chapitres de Ghost Trick Détective Fantôme jusqu’en 4K

Sorti sur Nintendo DS et iOS il y a plus d’une décennie, Capcom a décidé de vous faire triturer les méninges avec une enquête un brin paranormal.

Ghost Trick Détective Fantôme vous fait incarner l’âme d’un personnage qui va devoir user de capacités surnaturelles des morts pour tenter de résoudre un mystère, sa propre mort. Celles et ceux qui ont joué à la version sur Nintendo DS ne seront pas dépaysés puisque ce remaster de Ghost Trick Détective Fantôme reprend en tous points la structure du jeu. Evidemment, le jeu se joue maintenant au pad et non avec le stylet de l’époque ou le tactile sur iOS. Capcom a juste refait le jeu avec son moteur graphique interne RE Engine connu des fans des récents Resident Evil notamment. C’est donc propre et soigné. Il faut bien avouer que ce n’est pas ce jeu là qui va mettre à genoux les consoles modernes.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS4 tournant sur PS5 et permet de découvrir les prémices de l’intrigue avec le gameplay qui vous attend si cela vous intéresse. Pour plus d’informations, reportez-vous à notre test.

Ghost Trick Détective Fantôme est disponible sur PS4 Xbox One, Switch et PC.