Capcom et Niantic préparent le lancement de Monster Hunter Now sur mobiles

Si vous êtes possesseur – ce qui est plus que probable – d’un smartphone iOS ou Android, vous avez sans doute connu Pokémon Go, le méga-carton de Niantic. L’équipe remet ça en collaboration avec Capcom pour Monster Hunter Now.

Compte tenu du concept même de la saga Monster Hunter, rien d’étonnant à voir débarquer un jeu basé sur le même concept que Pokémon Go. Au lieu de partir à la chasse de pokémons en tous genres dans votre environnement, Monster Hunter Now vous fera partir à la chasse aux monstres. Il va donc falloir se balader dans la vraie vie pour trouver des monstres à chasser. L’expérience de combat devrait être similaire aux titres de la franchise Monster Hunter. Pour les plus gros monstres, il sera même conseillé de se regrouper jusqu’à 3 chasseurs pour réussir à vaincre.

Capcom et Niantic ont d’ores et déjà dévoilé la liste des monstres qu’ils risquent de devoir chasser et éliminer :

Grand Jagras

Kulu-Ya-Ku

Pukei-Pukei

Barroth

Grand Girros

Tobi Kadachi

Jyuratodus

Paolumu

Anjanath

Rathian

Legiana

Rathalos

Diablos

Pour les éliminer, voici la liste des armes qui seront potentiellement à votre disposition :

Épée et bouclier

Grande épée

Épée longue

Marteau

Arbalète légère

Arc

Les préinscriptions sont disponibles sur la page officielle. Si vous le faites, vous pourrez profiter de divers bonus en fonction du nombre de préinscrits atteints :

500 000 personnes : Potion x10 et Paintball x3

Potion x10 et Paintball x3 1,000,000 : Médaille de fondateur et galet d’errance x3

Médaille de fondateur et galet d’errance x3 2 000 000 : Maquillage spécial de précommande x2 et extension de boîte d’objets de 500 emplacements

Maquillage spécial de précommande x2 et extension de boîte d’objets de 500 emplacements 3 000 000 : Maquillage spécial de précommande x2 et Ticket de récompense double x3

Maquillage spécial de précommande x2 et Ticket de récompense double x3 5 000 000 : 10 000 Zenny et une NOUVELLE extension de la boîte d’objets de 500 emplacements !

Pour plus de détails, Capcom a lâché une longue vidéo de présentation par l’équipe de développement – malheureusement en anglais uniquement. Vous pouvez la voir ci-dessous pour vous faire une idée.

Monster Hunter Now est prévu sur iOS et Android pour le 14 septembre 2023.