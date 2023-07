Nacon lance un shoot’em up rétro, Nova Strike

Le genre shoot’em up est devenu moins populaire ces dernières décennies, le shoot’em up. Cela n’empêche pas divers développeurs de s’essayer à ce genre pourtant si prenant.

Nova Strike est le dernier représentant d’un genre historique à sortir sur le marché. Développé par Sanuk Games et édité par Nacon, ce shoot’em up arbore un look rétro avec une gameplay qui devrait attiser l’intérêt des fans du genre. Comme d’habitude, il s’agit d’un combat seul contre tous pour sauver l’humanité où seule votre dextérité sauvera votre peau.

Nova Strike fait partie du sous-genre bullet hell qui, comme son nom anglais l’indique, implique de véritables pluies, que dis-je, des trombes de balles s’abattant sur le joueur. Autant dire que votre capacité à piloter avec rapidité et précision sera mis à rude épreuve.

Histoire de moderniser un peu, Nova Strike donnera des points lors de vos batailles. Ceux-ci pourront servir à améliorer son arsenal offensif et défensif et monter en puissance. Et histoire d’avoir un jeu varié, Nova Strike comprend 7 niveaux par chapitre générés de manière procédurale. Chacun de vos runs sera donc différent du prédécent.

Nova Strike est disponible sur PS5, XSX/S, Switch et PC. Jetez un coup d’oeil sur la vidéo ci-dessous pour vous faire une idée.