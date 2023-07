PlayStation Plus – Les jeux gratuits d’août 2023

Le mois d’août débute bientôt et Sony a enfin décidé de donner la liste des jeux que vous allez pouvoir télécharger… si vous êtes un abonné PlayStation Plus.

Pour tous les abonnés PlayStation Plus Essential, Extra et Premium, un nouveau mois signifie de nouveaux jeux à récupérer gratuitement.

Pour ce mois d’août, les abonnés pourront récupérer les jeux suivants :

Dreams

PGA Tour 2K23

Death’s Door

On a donc droit à une bonne sélection à mon avis entre l’excellent Dreams et ses nombreuses créations de la communauté en plus de sa propre campagne mais aussi à l’excellente simulation de golf de 2K à savoir PGA Tour 2K23 et enfin à un jeu d’action/aventure fort sympathique avec Death’s Door.

Les trois jeux seront disponibles dès le 1er août prochain jusqu’au 4 septembre. D’ici là pensez à récupérer les jeux de juillet si vous ne l’avez pas encore fait.