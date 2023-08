Découvrez l’intégralité du prologue d’Immortals of Aveum jusqu’en 4K

Le premier projet de l’équipe d’Ascendant Studios vient d’arriver et je vous propose d’en découvrir les premières minutes.

Avec Immortals of Aveum, l’équipe américaine d’Ascendant Studios tente de mélanger un gameplay digne d’un Call of Duty avec un univers fantasy où la magie régit la vie. Le résultat est un jeu bien ficelé avec un gameplay qui, après un peu d’entraînement, est plaisant et assez jouissif.

Avec une réalisation bénéficiant de l’Unreal Engine 5, Immortals of Aveum est l’un des premiers représentants de la production nouvelle génération utilisant ce moteur. La réalisation est surprenante. Je m’attendais à un jeu un peu pataud et lent et c’est tout le contraire que j’ai pratiqué. Comme vous pouvez le constater ci-dessous dans notre vidéo, le jeu tourne parfaitement avec un 60FPS plutôt solide et un graphisme riche en détail. Avec ce titre, on peut donc commencer à déceler le potentiel ces titres véritablement nouvelle génération puisqu’Immortals of Aveum n’est disponible que sur PS5, XSX/S et PC.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur PS5. Il n’y a pas de mode d’affichage à choisir. Elle devrait vous permettre de vous faire une petite idée sur ce que peut donner le jeu même si le gameplay central à Immortals of Aveum ne se dévoile véritablement qu’après ce prologue.

Immortals of Aveum est disponible sur PS5, XSX/S et PC.